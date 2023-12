Qualità della vita, Cagliari al 23esimo posto in Italia: ma perde 5 posizioni in un anno

Qualità della vita: Cagliari è al 23esimo posto in Italia. Ma rispetto allo scorso anno ha perso 5 posizioni. La classifica della vivibilità è stata pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore.

Nella graduatorie nazionale si assiste alla concentrazione del Mezzogiorno nella parte bassa, con l’eccezione però del capoluogo sardo alla ventitreesima posizione su 107. Cagliari spicca nel settori Affari e lavoro (quinto posto in Italia), Demografia e società (19esimo) e Cultura e tempo libero (21esimo). Peggiora il dato su Giustizia e sicurezza (38esimo posto) e Ambiente e servizi (40esimo). Crolla il Sud Sardegna che nella classifica della qualità della vita sprofonda in 93 esima posizione (6 in meno in rispetto a un anno fa). Oristano 65esima e Nuoro 67 Esima ma rispettivamente in risalita di 5 e 7 posizioni. Sassari è 77esima (-8).