Quali priorità ad Assemini? Grande lavoro per il neo sindaco Mario Puddu

Dalle buche disseminate un po’ in tutte le vie alle criticità burocratiche per i cittadini sono solo alcune delle questioni da risolvere per le quali ci vorrà una programmazione ben specifica e che richiederà il giusto tempo. Per altre questioni, invece, la soluzione è pressoché imminente: problematiche, si potrebbe dire, ordinarie, ma non meno importanti come la sistemazione dei giochi per i bimbi e la questione che riguarda la sicurezza e il contrasto agli atti vandalici. Nello specifico, si tratta dei parchi giochi di piazza Don Bosco (il parco Aylan) e di via Caravaggio, “temporaneamente chiusi per la sicurezza degli utenti a causa dell’usura e/o rottura di alcuni giochi. Vi comunico che i giochi sono in manutenzione e a breve riapriremo quegli spazi” comunica Puddu.

“Sarà mia premura modificare anche l’orario di chiusura, che per tanti motivi, non ultimo, non sapere come affrontare gli atti vandalici, era fissata per le 21, permettendo l’accessibilità anche nelle ore notturne; il tutto, ovviamente, confidando nel buon senso civico e nel rispetto da parte dei cittadini”. Ancora un po’ di pazienza, quindi, e i piccoli cittadini potranno nuovamente saltare e divertirsi nei due parchi a loro riservati.

In questi pochi giorni dall’inizio del mandato, “in linea con quanto fatto negli anni del mio primo mandato, abbiamo patrocinato il «Sardinia Pride». Oltre ai diritti sociali, quello dei diritti civili è un tema molto sentito da me e dall’amministrazione che rappresento, e riguardo al quale non indietreggeremo di un passo” ha sottolineato Puddu.