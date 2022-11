Mogoro

Indagini dei carabinieri

Sono antichi e ricercati, tanto che li rubano. Questa volta l’abbeveratoio in pietra (su laccu) è sparito a Mogoro da una abitazione di via San Giovanni, una via periferica del paese.

Il proprietario, Giorgio Broccia, lo aveva sistemato da anni nel giardino e qualcuno nella notte tra domenica e lunedì lo ha portato via.

Broccia si è presentato subito in caserma per presentare una denuncia. Ora lancia un appello con la speranza che il ladro si riveda e lo restituisca: “Per la nostra famiglia su laccu aveva sopratutto un valore affettivo”, dice Giorgio Broccia, “chiediamo a chi lo ha portato via di restituirlo”.

I ladri hanno messo a segno il furto in piena notte approfittando dell’oscurità: “Qualcuno ha aperto il cancello ed ha puntato la sua attenzione proprio al vecchio abbeveratoio che utilizzavano come un vaso di fiori”, racconta Broccia, e nonostante il peso ed è riuscito portarlo via.

Sull’episodio ora stanno svolendo le indagini i carabinieri della compagnia di Mogoro.

Dietro questi furti ci sarebbe un fiorente mercato nero che in passato ha interessato anche le giare utilizzate per conservare l’olio. Questi antichi pezzi in pietra spuntano anche cifre che superano i mille euro.

Mercoledì, 30 novembre 2022