Qualche conferma e tanti volti nuovi: chi ha vinto e chi ha perso nelle urne dell’Oristanese

Oristano

A Cabras e Ales hanno centrato il bis Andrea Abis e Francesco Mereu. A Monica Ortu la sfida a tre di Milis

Cinque riconferme, cinque volti nuovi, tra cui due donne, e due ritorni. È, in sintesi, quello che hanno detto le amministrative di primavera in provincia di Oristano, con due paesi – Milis e Villanova Truschedu – che hanno di nuovo un sindaco dopo il commissariamento. Praticamente ignorate dagli elettori le liste “forestiere”.

A Cabras il sindaco Andrea Abis ha centrato la riconferma con la civica “Progetto Comune” battendo lo sfidante Gianni Meli, risicoltore che guidava una lista di centrodestra. Le percentuali – 57,31% per Abis contro il 42,69% – raccontano di una vittoria netta, con uno scarto di ben 727 preferenze. Cabras, terzo centro più popoloso dell’Oristanese, era tra i 12 comuni della provincia chiamati al voto domenica e lunedì.

A Milis a vincere è stata l’avvocata Monica Ortu, con il 42,15% dei voti. Niente da fare per il dirigente scolastico dell’Istituto Othoca Franco Frongia (37,95%) e soprattutto per l’ex sindaco Raimondo Deiola (19,9%).

L’uscente Francesco Mereu (62,49%) si è assicurato il bis nella sua Ales, superando Antonello Rossi (37,51%). Conferme sono arrivate anche da Narbolia, dove il sindaco Gian Giuseppe Vargiu era l’unico candidato, e Villa Verde, con la vittoria dell’unico candidato, l’agronomo Sandro Marchi.

Novità, invece, a Nughedu Santa Vittoria. Il successore del deputato Francesco Mura è Vanessa Corda, geometra di 50 anni e presidente della Pro loco del paese per diversi anni. Ha ottenuto il 52,28% dei voti, 15 in più della sfidante Gabriella Tatti, ferma al 47,72%.

A Villanova Truschedu gli elettori hanno richiamato in municipio Claudio Palmas, 72 anni, pensionato, già sindaco per 15 anni: ha conquistato la vittoria con il 60,2% delle preferenze contro il 39,80% del rivale Emanuele Mele. Nessun voto, invece, per Valentina Antonella Carta.

Dal Barigadu si arriva al Guilcier. A Boroneddu ha festeggiato Serafino Angelo Mele (50,83%), agente di spettacolo di 60 anni. Per soli due voti ha superato la sfidante Maria Giovanna Salaris (49,17%), assessora della precedente amministrazione, con Fabrizio Miscali primo cittadino.

Niente riconferma a Soddì per Greta Pes (47,44%). Alla guida del paese torna Francesco Mascia (52,56%), 57 anni, funzionario al Caip di Abbasanta, già sindaco dal 1995 al 2000 e vicesindaco dal 2013 al 2018.

In Planargia si votava a Modolo. Non c’è stata sfida tra l’ex vicesindaco Giovanni Maria Milia (93,22%) e lo sfidante Jonata Cancedda (6,78%), originario di Curcuris. Ha sostenuto la candidatura di Milia il sindaco uscente Omar Hassan, che aveva raggiunto il limite di mandati e si è candidato come consigliere.

Infine un salto in Marmilla, dove – oltre ad Ales – si votava in altri due paesi. Pompu ha scelto nuovamente il sindaco uscente Moreno Atzei, che ha ottenuto l’86,71% dei voti contro Roberto Loche (13,29%), medico originario di Uta. Infine, a Simala l’unico candidato Gianmarco Atzei ha ottenuto la fascia tricolore sorpassando lo scoglio del quorum. Il nuovo sindaco era già capogruppo in Consiglio comunale. Ha tifato per lui l’ex primo cittadino Giorgio Scano, che non si è potuto ricandidare alla carica di sindaco per via del limite di mandati.

Martedì, 30 maggio 2023