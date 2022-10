Putin alza la soglia della paura: “Il rischio di una guerra mondiale è alto”. Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha assistito a un’ esercitazione nucleare “per un contrattacco massiccio”: secondo quanto riportato dalle agenzie russe, ha affermato che il potenziale di una guerra mondiale e regionale è “molto alto”, e ha rinnovato le accuse a Kiev sulla bomba sporca ., come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. In risposta, Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato , ha nuovamente respinto la denuncia di Mosca, che ha definito un “falso pretesto per un’escalation”. Nel frattempo, si apprende che l ‘Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti gli attesi sistemi missilistici terra-aria NASAMS , che Kiev dispiegherà per far fronte agli attacchi degli elicotteri, dei missili da crociera ma soprattutto dei micidiali droni kamikaze Shahed-136 di produzione iraniana usati dalle forze russe.

