Forse una rondine non fa primavera. Ma un balcone fiorito o un’aiuola multicolore ci riescono in pieno. Come resistere allo splendore lilla di un glicine, al profumo di un gelsomino fiorito o all’elegante bellezza anche di una sola rosa – rossa, gialla o screziata – in vaso? Chiunque di noi, dotato o no del celebre pollice verde, potrà dare il benvenuto alla nuova stagione in terrazza, in giardino o nella casa di campagna. L’importante è rivolgersi all’azienda giusta.

Punto Verde, in via del Timo 12 a Cagliari offre tutte le risposte alle più varie esigenze. L’azienda è nata per il desiderio di Marco Serrenti, quando all’età di 25 anni decise di trasmettere la sua passione per il verde alla clientela di appassionati e professionisti del settore giardinaggio. “Ascoltando e mettendo in pratica i miei consigli hanno sempre ottenuto ottimi risultati – racconta Serrenti – da allora non ho mai smesso di aggiornarmi sui nuovi prodotti e le tecniche all’avanguardia.” Dai vasi all’irrigazione, dalla concimazione ai fitofarmaci, con attenzione anche al biologico, i settori dell’azienda sono molteplici.

Per farsi un’idea il sito di Punto Verde www.puntoverdecagliari.it offre un’ampia panoramica per cominciare ad orientarsi nella vasta la scelta delle attrezzature e delle macchine da giardino, insieme agli arredi e alle decorazioni con cui sbizzarrirsi per caratterizzare il nostro spazio verde. Tante le piante naturalmente, dalle multicolori fioriture ai rampicanti, gli arbusti, e le piante da frutto, senza dimenticare un angolo per un piccolo orto, con gli aromi da usare in cucina, e, perché no, un piccolo raccolto di rossi e saporiti pomodori.

Per chi ha la fortuna di avere una vigna o un uliveto, occasione non rara nella nostra isola, c’è il settore Enologia e raccolta olive con tutto il necessario per raggiungere i migliori risultati nel trattare e conservare il prodotto.

Non resta che andare a visitare gli spazi di Punto Verde per trovare ciò che cerchiamo, o, ancor meglio, per scoprire utili soluzioni e novità del giardinaggio. Senza dimenticare quel valore aggiunto che sono i consigli e le preziose raccomandazioni che arrivano dall’esperienza di Marco Serrenti, che dal 2002 soddisfa una clientela sempre più vasta.

L'articolo PUNTO VERDE, UN GIARDINO A CASA TUA……………. proviene da Casteddu On line.