. Insetticida e fungicida biologico per definizione, l’olio di neem è alla base di qualsiasi coltivazione biologica. Il principio attivo contenuto al suo interno, l’azadiractina, è efficace contro gli attacchi più comuni di insetti e funghi delle piante. Preparato naturalmente ottenuto per spremitura a freddo. Solidifica a 7°C, per ripristinare la fluidità portare a temperatura al di sopra di tale soglia. Diluire 15 ml di prodotto in un litro di acqua. Applicare con uno spruzzino pompa in maniera uniforme sulla superficie interessata. All’occorrenza ripetere il trattamento dopo 5 giorni. Utilizzato insieme al sapone molle di potassio aumenta l’efficacia sugli insetti ed elimina le melate.

