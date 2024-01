Pula – 40 mila euro di contributo regionale per la gestione e la manutenzione del “Parco delle Storie”: l’intento dell’Amministrazione Cabasino è quello di trasformare l’area in un luogo di inclusione, condivisione e aggregazione per i cittadini di tutte le età.

“Parco delle Storie”, la RAS finanzia la gestione e manutenzione e da qui la decisione di arricchire l’area verde con un punto di ristoro e servizi igienici, grazie a un finanziamento di 70 mila euro, di cui 30 mila provenienti da fondi comunali e 40 mila dall’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della RAS. Un’altra zona green, quindi, per la cittadina: il progetto prevede inoltre l’inserimento di lampioni con pannello fotovoltaico e batteria d’accumulo di lunga durata che consentiranno di sostituire l’impianto esistente che ha subito dalla sua installazione molteplici atti vandalici. Il collegamento della centralina di irrigazione ai sensori di umidità del terreno che costituirà un validissimo sistema per il risparmio idrico; La realizzazione di cartellonistica con descrizione delle specie botaniche presenti nel parco suddivisa per ambiti e delle attività da svolgere nell’area prato e all’aria aperta.

“Con questi nuovi interventi di completamento contiamo di aumentare e migliorare la fruizione del Parco.

A breve sarà bandita la concessione dello spazio da destinare al punto di ristoro, previsto nel Piano di Valorizzazione di recente approvato dal Consiglio comunale” ha reso noto il Comune.