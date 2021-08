<<Sarebbe un festival unico per una capitale del Mediterraneo come Cagliari>>. Così il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco condivide la proposta per una Festa del mare nel capoluogo isolano. Una vetrina internazionale per la città, in grado di attrarre eventi unici, dall’America’s Cup ad altre manifestazioni legate alla vela e al panorama marinaro: <<E’ necessario predisporre un palinsesto dal grande impatto mediatico, ideato per promuovere la riscoperta della cultura del mare come risorsa economica, turistica e di sviluppo – aggiunge Tocco, anche come socio della Lega Navale – Vogliamo che diventi anche un importante momento di coesione tra le istituzioni e le associazioni legate al movimento marinaro. Si deve subito realizzare una sinergia tra tutti gli enti per realizzare il grande evento, che può certificare la leadership mondiale di Cagliari>>.

L'articolo “Puntare sugli eventi legati alla vela: sì al festival del mare a Cagliari” proviene da Casteddu On line.