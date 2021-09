Per i ragazzi di Arcidano l’alternativa al pullman di linea sembra non esserci: “Mi sono informata per il mezzo privato da Terralba, ma fa solo le tratte Uras-Terralba e Terralba-Oristano”, conclude la mamma, che sostiene la necessità di “una unità in più”.

“Ieri il pullman è arrivato molto in ritardo, alle 8, e i ragazzi sono arrivati a scuola tardi”, continua. “Oltre a questo, all’arrivo in paese i posti erano già tutti occupati, e anche i corridoi: cinque studenti hanno dovuto viaggiare seduti sui gradini”.

“Mentre erano in attesa, sono stati avvisati che i pullman che avrebbero potuto prendere loro erano in arrivo”, spiega la mamma, “invece ne è passato solo uno ed ha tirato dritto. Il secondo nemmeno è passato”.

I disservizi riguardano in particolare la linea Guspini-Oristano e i mezzi che fermano in paese – uno dopo l’altro – alle 7.35 e alle 7.36.

Fonte: Link Oristano

