Cagliari

Le segnalazioni della Forestale sugli interventi in ritardo

In Sardegna si va verso una gestione sempre più ordinata, incisiva ed efficace del contrasto al dissesto idrogeologico. Lo assicura la Regione, dopo la riunione di ieri nella sede dell’Assessorato dei Lavori pubblici, che ha coinvolto i servizi territoriali del Genio civile di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano (alcuni hanno partecipato in collegamento video). L’obiettivo era rafforzare la collaborazione, soprattutto nella manutenzione degli alvei dei fiumi e dei corsi d’acqua.

La necessità di un più ampio coordinamento, d’accordo con la Protezione civile e l’Autorità di bacino, nasce dalle richieste degli Enti che devono occuparsi della manutenzione degli alvei dei fiumi di avere ulteriore sostegno da parte della Regione, in particolare da parte degli uffici del Genio civile, che per la mitigazione del rischio idrogeologico già operano nel territorio.

“È forte, concreto e deciso, l’impegno della Regione per mettere in atto buone pratiche utili a gestire al meglio i territori e ridurre il rischio idrogeologico”, ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas. “Nel corso di questi tre anni abbiamo affrontato le debolezze e la vulnerabilità dei territori con una robusta azione di prevenzione del rischio, finanziando gli interventi per una cifra che supera i 100 milioni di euro e sostenendo gli Enti locali nel fondamentale lavoro di messa in sicurezza dei territori di competenza, salvaguardando la sicurezza dei cittadini sardi, dei beni e delle attività produttive”.

“L’obiettivo è ripristinare la funzionalità idraulica di torrenti e fiumi e rendere più sicuri quelli che già sono stati oggetto di intervento attraverso un monitoraggio costante e concreto per garantire sufficienti condizioni di deflusso idrico negli alvei”, ha aggiunto l’assessore dei Lavori pubblici, Aldo Salaris, entrando nello specifico di parte delle attività previste e necessarie per la sicurezza, come la pulizia, quindi l’eliminazione della vegetazione che naturalmente si forma sulle golene, ai margini dell’alveo attivo dei corsi d’acqua.

“La mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua”, ha proseguito l’assessore Salaris, “contribuisce ad aggravare il dissesto e a mettere ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio, aumentando il rischio stesso”. Da qui la necessità di mettere a frutto le migliori forme di collaborazione tra Enti e istituzioni.

Nel corso della riunione sono state raccolte le segnalazioni fatte dal Corpo forestale sulle mancate manutenzioni ordinarie: si chiederà agli Enti preposti di intervenire. Altre segnalazioni riguardano aspetti come l’abbandono dei rifiuti o l’esistenza di opere abusive in territori ritenuti vulnerabili: in questi casi sarà necessario approfondire caso per caso dal punto di vista giuridico-normativo, prima di definire le azioni conseguenti.

Sabato, 12 marzo 2022