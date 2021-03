Pulizia a San Salvatore, dove gli incivili continuano ad abbandonare rifiuti Via le erbacce per valorizzare il villaggio. Gli amministratori lamentano il mancato rispetto delle regole

È in corso un intervento di ripulitura del villaggio di San Salvatore di Sinis. L’intervento, avviato nei giorni scorsi era in programma con l’arrivo della primavera: “Così da rendere decorosa una delle zone più belle e caratteristiche del territorio dopo le piogge invernali che hanno fatto proliferare le erbacce”, dichiara il Consigliere al Decoro urbano, Carlo Carta. “Tra i nostri obiettivi c’è quello di valorizzare il villaggio anche durante il resto dell’anno, pertanto nel momento in cui si renderà necessario pianificheremo ulteriori operazioni”

“Dopo lo sfalcio dell’erba nella piazza principale e nelle vie interne, si procederà con la pulizia dei due ingressi”, continua Carta. “Ancora una volta si deve constatare che il lavoro non si può limitare solo alla cura del verde, a causa della presenza di una grossa mole di rifiuti”.

“Per l’ennesima volta abbiamo riscontrato che nei punti di accumulo ormai noti all’interno del villaggio, si continua ad abbandonare della spazzatura senza alcun rispetto per i luoghi”, spiega il Consigliere.

“Nonostante gli appelli alla civiltà siano continui, siamo veramente rammaricati nel notare che la situazione non sia cambiata”, ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente, Marco Mascia. “Periodicamente l’Amministrazione si occupa di effettuare il passaggio per il ritiro dei rifiuti nella borgata, ma la lotta contro chi non rispetta le regole è complicata. Non è più ammissibile che si debbano continuare a sostenere i costi dello smaltimento di ciò che viene lasciato dagli incivili”.

I lavori per la sistemazione del villaggio continueranno anche nella giornata di domani. Qualche settimana fa l’associazione Italia Nostra aveva dato il suo contributo insieme ad alcuni volontari per il taglio dell’erba nel sito di Domu ‘e Cubas, dove giacciono i preziosi resti di antiche terme romane.