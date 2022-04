"Pulisci e corri", corsa a tappe per ripulire strade Gallura - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 26 APR - Si svolgerà martedì 3 maggio "Keep clean and run, #pulisciecorri 2022", organizzata dall'Associazione internazionale per la comunicazione ambientale (Aica) e patrocinata dal Comune di Olbia.

La manifestazione che unisce ecologia e sport è un eco-trail suddiviso in tappe. Il ritrovo è alle 9 in piazza Terranova Pausania, adiacente al palazzo comunale. Dopo il saluto da parte dell'amministrazione, gli atleti partiranno di corsa per Telti, seguiti da un automezzo che trasporterà il materiale necessario alla raccolta dei rifiuti. Il programma prevede poi la stessa modalità per Sant'Antonio e Calangianus.

L'evento è aperto a tutti ed è possibile partecipare per una o più tappe. Per iscriversi è sufficiente cliccare sul link: https://keepcleanandrun.com/.

"Il Comune di Olbia è sempre attento ad organizzare e partecipare ad eventi di questa importanza per le questioni ambientali", afferma l'assessora comunale all'Ambiente, Antonella Sciola. "Lo è ancora di più quando questo tipo di iniziative coinvolgono in maniera sinergica e collaborativa anche altri comuni del territorio, a dimostrazione di come l'ambiente sia un tema e una priorità condivisa". (ANSA).



