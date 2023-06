“PuliAMO” la spiaggia di Marceddì

Terralba

Crai Sardegna e Legambiente insieme per l’ambiente

Per sentirsi parte del cambiamento per un futuro migliore, più pulito e sostenibile, bisogna essere pronti a fare la differenza. Domani, domenica 4 giugno chi vorrà potrà partecipare all’evento di pulizia della spiaggia di Torre Vecchia a Marceddì, Strada 6 ovest, a pochi passi dall’antico borgo di pescatori che guarda la laguna e la peschiera.

In occasione dell’iniziativa “Puliamo il mondo”, Crai Sardegna in collaborazione con Legambiente Sardegna, che da sempre hanno a cuore il territorio e la sua salvaguardia, s’incontrano per dar vita a una giornata di sensibilizzazione attiva e per contribuire a preservare la bellezza naturale della spiaggia e del suo ecosistema marino.

Durante l’evento, che si svolgerà in concomitanza con Monumenti Aperti, sarà possibile effettuare anche gratuitamente la visita nella suggestiva Torre Vecchia di Marceddì, scoprendo così la storia e l’architettura di una delle oltre cento torri costiere che delineavano il sistema difensivo e di comunicazione della Sardegna dall’epoca medievale fino alla metà del XIX secolo.

Tutti i partecipanti, oltre al materiale necessario per la pulizia della spiaggia, compresi guanti e sacchetti, come ringraziamento per l’impegno profuso riceveranno piccoli gadget pro-ecologia e del merchandising brandizzato Crai.