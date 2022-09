San Nicolò d’Arcidano

L’amministrazione comunale aderisce all’iniziativa di Legambiente per il 15 ottobre



Adulti e bambini, al lavoro tutti insieme per ripulire il proprio paese e raccogliere i rifiuti abbandonati, anche nelle campagne vicine. È questo l’obiettivo della giornata ecologica annunciata per sabato 15 ottobre, dalle 9 alle 13, a San Nicolò d’Arcidano. L’amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”.

Diverse le zone che avrebbero bisogno di una ripulita, ma si concentrerà lo sforzo in due o tre siti, secondo il numero dei partecipanti. Il punto di incontro per tutti sarà il piazzale del Comune e i giardini pubblici.

Durante l’attività di raccolta e differenziamento dei rifiuti, i cittadini e tutti i volontari che aderiranno all’iniziativa non saranno lasciati soli: a supporto ci sarà anche il circolo Legambiente di Terralba, che si occuperà della parte didattica e della sensibilizzazione di bambini e ragazzi.

“Questa è un’ottima occasione per gli adulti ma soprattutto per i bambini”, commenta il sindaco di San Nicolò d’Arcidano, Davide Fanari: “stare insieme e condividere un’esperienza positiva e di formazione personale. La popolazione

Arcidanese ha sempre mostrato particolare attenzione al problema rifiuti, tant’è che negli ultimi anni abbiamo potuto conseguire importanti risultati, come la qualifica di Comune Riciclone. Non mancano però purtroppo, come in tutte le realtà, anche coloro che per ignoranza o pura cattiveria, continuano a gettare i rifiuti nelle campagne, forse senza rendersi conto del danno che arrecano alla loro stessa terra”.

“Contiamo su una buona riuscita dell’iniziativa”, conclude l’assessore all’Ambiente Marco Atzori, “una giornata ecologica che si pone l’obiettivo principale di sensibilizzare adulti e bambini sul rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni”.

L’iniziativa “Puliamo il mondo” è l’edizione italiana di “Clean Up the World” e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali.

Mercoledì, 28 settembre 2022