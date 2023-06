Pula, vandali scatenati al parco comunale: distrutti i giochi dei bimbi

Pula – Vandali scatenati al parco comunale, i giochi per i bimbi sono stati distrutti e parte della recinzione divelta. Il vicesindaco Elisabetta Loi: “Purtroppo ancora una volta il nostro parco giochi è stato vittima della maleducazione e della mancanza di rispetto del bene pubblico.

Ci stiamo adoperando per ripristinare tutto”. Uno sfregio, l’ennesimo, da parte di chi, evidentemente, ha poche e malsane idee di come trascorrere il tempo libero e riversa la frustrazione verso il bene comune. Ancor più rabbia suscita il fatto che a essere presi di mira sono i giochi per i più piccoli che, terminata la scuola, vorrebbero godersi le giornate all’aria aperta, in compagnia anche tra le attrazioni del parco riservato a loro. E invece per colpa dei soliti irrispettosi ciò, sino al ripristino del dondolo e dell’altalena non sarà possibile. “Ci scusiamo per il disagio” aggiunge Loi, anche se le scuse devono giungere da chi ha commesso lo scempio.