Pula – Via l’amianto dall’istituto comprensivo B.Croce: i lavori verranno condotti durante il periodo estivo, con l’obiettivo di non far perdere neppure un giorno di scuola agli studenti.

Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e uffici, è stato ottenuto un finanziamento di 154.500 euro da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per un intervento finalizzato alla rimozione e smaltimento dell’amianto dai locali della scuola media.

Il progetto, cofinanziato con fondi comunali per un importo di 215 mila Euro, nello specifico, prevede: la rimozione dell’amianto presente nelle pareti perimetrali di un corpo aula e della palestra; la ricostruzione delle pareti interne.

E ancora: l’acquisto e l’installazione di nuovi infissi a norma di legge.

Come ha spiegato la vicesindaca Elisabetta Loi, “in passato quelle pareti sono state rivestite per incapsulare l’amianto, ma per la sicurezza del personale scolastico e degli studenti riteniamo sia giunto il momento di eliminare ogni rischio”.

