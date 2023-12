Pula sempre più verde: al via i lavori di forestazione in località Su Salomoni, 48 mila specie vegetali in 50 ettari per oltre un milione di euro di investimenti. Stefano Deidda, assessore all’Ambiente: “Si tratta di un intervento di particolare importanza sotto il profilo ambientale e paesaggistico, che ci consentirà da un lato l’attenuazione dei pericoli geomorfologici da frana e la mitigazione dei rischi idraulici, dall’altro la possibilità di rendere fruibile al pubblico una vasta area del nostro territorio. Inoltre, l’acquisizione di queste aree ha consentito un riordino delle aree ad uso civico, permettendoci di concentrarle in unico sito e consentendoci di sgravare le esistenti aree da tale vincolo”.

Sono iniziati i lavori di forestazione urbana in località Su Salomoni, finanziati dal Ministero dell’Ambiente, per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani. Sono previsti interventi di rimboschimento per contrastare i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità.

Gli obiettivi dell’investimento sono preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità. Contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato e a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell’aria.

Recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali e il sistema delle aree protette. Frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

Il progetto in numeri: intervento per oltre 1.250.000 euro, superficie di 48 ettari, 36 mila specie arboree e 12 mila specie arbustive per un totale di 48 mila specie vegetali.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire per le successive 5 annualità (2024-2028), oltre la conclusione delle lavorazioni, tutti gli interventi per garantire l’attecchimento e lo sviluppo delle piante messe a dimora e quindi l’irrigazione ordinaria e straordinaria, la protezione del postime, lo sfalcio e il taglio della flora spontanea.

La vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Elisabetta Loi commentando l’andamento dei lavori dichiara: “La riforestazione dell’area di Su Salomoni ha una grande valenza sia in termini paesaggistici che naturalistici. L’intervento completamente finanziato dal Pnrr porterà grandi benefici al nostro comune e non solo. La messa a dimora di tutte questa vegetazione frenerà l’erosione del suolo, migliorerà il contenimento delle acque e offrirà inoltre un grande polmone verde per tutto il territorio. In un periodo in cui i problemi legati ai cambiamenti climatici sono all’ordine del giorno ognuno di noi deve svolgere la propria parte per contrastare questi effetti”.