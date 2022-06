PULA. In avaria con il loro barchino al largo della costa di Pula, quattro migranti di nazionalità algerina sono stati soccorsi in mare dalla Guardia costiera e una volta a terra, due in spiaggia e altrettanti nel porto di Cagliari sul molo della Capitaneria di porto, presi in consegna dai carabinieri. Intorno alla mezzanotte è arrivata una segnalazione di persone in difficoltà in mare, al largo della spiaggia di Is Morus, sul litorale di Pula, che chiedevano soccorso. Si sono subito attivati carabinieri e guardia costiera.

Grazie al Gps, la barca dei quattro migranti è stata individuata e raggiunta da un mezzo della Capitaneria di porto di cagliari. A bordo erano rimasti in due, gli altri si erano avventurati in acqua per raggiungere a nuoto la riva, cosa che avveniva poco più tardi. A terra hanno trovato i carabinieri della stazione di Sarroch che dopo una prima assistenza in spiaggia, li hanno affidati al personale del 118 che ha provveduto ad accompagnarli al Policlinico di Monserrato, da dove sono stati poi dimessi in prima mattinata per essere trasferiti, assieme agli altri due connazionali rimati sul barchino, al Cap di Monastir.(l.on)