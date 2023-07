Pula, quattro cagnolini abbandonati dentro una scatola salvati dai turisti

Ieri mattina 4 cuccioli, di circa 40 giorni, sono stati abbandonati dentro una scatola davanti ai campi da tennis di via Porrino. “A malincuore torniamo a parlare di abbandono” spiega l’istituzione. “Gli Agenti di Polizia Locale, guidati dal Comandante Enrico Madeddu, si sono immediatamente attivati per cercare una sistemazione nei canili di zona. Al momento i quattro cagnolini sono accuditi e ospitati da una famiglia di turisti che si è fatta carico delle prime visite e delle cure che però, a brevissimo, tornerà nella propria città”. L’ennesima storia che racconta la crudeltà dell’uomo verso gli animali, in questo caso dei piccoli indifesi e abbandonati sotto il sole, strappati dall’affetto della loro mamma. Per fortuna la buona sorte ha voluto che fossero notati e salvati e, in attesa di una famiglia che possa adottarli, coccole e carezze non gli mancano.