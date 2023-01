Più fondi a favore delle società sportive al fine di promuovere e incentivare soprattutto i più giovani a praticare una disciplina: impegno costante da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Cabasino a favore dello sport.

Lo sport favorisce l’integrazione sociale, insegna disciplina e rispetto e ha un ruolo fondamentale per bambini e adulti.

“Fin da subito è stata una delle nostra priorità: ci siamo impegnati – spiega la vicesindaca Elisabetta Loi – e continueremo a impegnarci per promuoverlo, valorizzarlo e, soprattutto, per supportare concretamente le società e le associazioni sportive locali”.

Per questo motivo è stato deciso di destinare un contributo economico per l’attività svolta durante il 2022 dalle società che promuovono varie discipline nel territorio di Pula. Non solo: “Inoltre, grazie a una modifica del regolamento per l’assegnazione dei contributi, sarà possibile premiare in modo particolare le società e le associazioni che operano con i bambini e quelle che dedicano un attenzione particolare ai diversamente abili”.

