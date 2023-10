Pula, pericoloso incendio a Santa Margherita accanto alla 195: le fiamme sfiorano le case

Paura a Pula per un incendio che, alimentato dal forte vento, è scoppiato nelle campagne ai bordi della Statale 195 all’altezza del chilometro trentasei. La zona è quella di via Tirso, non distante da una scuola e da una parrocchia. Le fiamme hanno avvolto sterpaglie, alberi e anche un canneto. I residenti sono scesi in strada, impauriti, e sono state numerose le telefonate fatte ai vigili del fuoco. Nell’area ci sono anche un agriturismo e alcune aziende. È stato necessario l’intervento di ben quattro squadre di pompieri, all’opera con fuoristrada equipaggiati con tutto il necessario per fronteggiare incendi boschivi per far tornare la situazione, seppure a fatica, sotto controllo. Insieme a loro hanno operato anche uomini del corpo forestale regionale e squadre di volontariato.

L’incendio è scoppiato all’improvviso e quando il sole era già calato.