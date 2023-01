Pula, nuove telecamere contro inciviltà e abbandono dei rifiuti

Cumuli di immondizia abbandonati nella zona di Agumu: uno scenario desolante e inaccettabile che suscita l’immediata reazione da parte delle istituzioni locali. Nei giorni scorsi, qualche incivile ha pensato bene di rinnovare l’arredamento della propria casa e disfarsi dei vecchi divani e materassi, creando un vero e proprio assembramento di ingombranti. “Queste immagini ci indignano. Sin dal nostro insediamento abbiamo tenuto in grande considerazione il mantenimento del decoro urbano, installando numerose fototrappole e intensificando i controlli nelle zone in cui il fenomeno si verifica maggiormente”. Le tecnologie adottate, evidentemente, non bastano per porre fine alla maleducazione di pochi e ben per questo “nelle prossime settimane contiamo di installare nuove videocamere di sorveglianza e fototrappole in tutto il paese, un ulteriore intervento che sottolinea il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e del decoro”. Un invito da parte dell’amministrazione comunale guidata da Walter Cabasino: “Rinnoviamo però l’appello a tutti i cittadini, e non, a una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio. Non è possibile tollerare che il comportamento incivile di alcune persone ricada sull’intera collettività: ogni anno i comuni sono costretti, per legge, a ripartire tra tutti i cittadini il costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti abbandonati”. Grazie al rapido intervento dell’ufficio tecnico, della polizia locale e degli operai della Pula Ambiente i rifiuti sono già stati rimossi e l’area è stata bonificata.