Pula, nuova vita per il Parco Urbano: presentato il progetto che definirà la nuova porta di ingresso alla città per chi proviene da Cagliari. Percorsi

rettilinei in ombra e alla luce del sole, spazi per sedersi o fare attività sportive e aree di verde seminate a prato tra scuole e aree sportive. Finanziato con risorse messe a disposizione dal ministero dell’Interno a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il progetto del nuovo Parco Urbano si confronta e riordina un’area importante di Pula. L’intento è quello di definire la nuova

porta di ingresso alla città per chi da Cagliari si sposta attraverso la S.S.195 verso la costa Sud-Est dell’isola. L’intervento riqualifica, attraverso l’uso del verde e di spazi gioco e relax, l’area fluviale adiacente al Rio Mannu, oggi incompleta e degradata se pur strategica per lo sviluppo

locale. Il parco viene caratterizzato dalla presenza di sistemi dunali artificiali che sono creati appositamente per ritagliare nuovi punti di vista e aree gioco e relax. All’interno del contesto si trovano due strutture che definiscono degli spazi coperti molto versatili: la prima è una struttura metallica con una

copertura leggera che crea riparo dal sole durante il giorno e che la sera può essere utilizzata per spettacoli e altre attività, la seconda è una struttura metallica coperta da rampicanti autoctoni utilizzata per ombreggiare le aree gioco. La riorganizzazione dell’area e la realizzazione dei nuovi

spazi prevede anche l’inserimento e sistemazione dei sistemi di arredo urbano. I parcheggi, saranno il margine dell’area carrabile a vantaggio di una circolazione interna di tipo ciclo/pedonale e si manterrà parte

della rete di distribuzione carrabile interna all’area per le sole emergenze.

L’opera rappresenta un’opportunità per agire efficacemente sul territorio, rimarginando e attivando importanti strumenti di riqualificazione ambientale e d’identità collettiva a carattere sociale.

