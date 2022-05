Nasce a Pula il Museo della tradizione e del vestimentario tipico della cultura e della identità pulese, nello scenario suggestivo del museo Patroni. Lo presenta così la sindaca Carla Medau dopo l’inaugurazione dei giorni scorsi: “ Potrete ammirare abiti antichi, utensili e oggetti della civiltà agropastorale, testimonianze fotografiche, gioielli preziosi.

Un traguardo di cui andare tutti orgogliosi perché è frutto di una sapiente ricerca portata avanti dalla nostra Amministrazione con il prezioso contributo di decine e decine di cittadini, del Gruppo Folk Nora e di consulenti qualificati. Inoltre si avvale della collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, dell’Isre di Nuoro e altre importanti collaborazioni.

Il Museo, nella sua sede temporanea, verrà poi trasferito nei locali appositamente predisposti, in corso di ristrutturazione, presso la Casa Frau, appena gli stessi saranno terminati”.

