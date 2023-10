Pula, le eccellenze produttive della Sardegna in vetrina

Tradizioni, valori e le eccellenze produttive della Sardegna in vetrina venerdì in Piazza del Popolo: al via la manifestazione Insula – Sardinia Quality World – il programma di marketing territoriale che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta dell’Isola.

Il ricco programma prevede a partire dalle ore 19:00, la promozione della Destinazione Sardegna attraverso l’esposizione e la presentazione delle filiere produttive food and beverage, moda, arte e design di eccellenza della terra.

A partire dalle ore 20:00, è in programma invece animazione musicale e folkloristica con voci e sonorità della nostra terra e la sfilata di moda “Sardegna ieri & oggi” dedicata ad una selezione dei migliori atelier dell’isola.