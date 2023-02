Pula, l'amministrazione paga per metà il corso a 15 futuri bagnini

L’amministrazione paga per metà il corso a 15 futuri bagnini: l’importante iniziativa ha il fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani e adulti in cerca di occupazione.

Una qualifica molto ambita e abbastanza onerosa, economicamente, da ottenere, ma non per 15 “fortunati” che potranno ottenerla grazie ai fondi messi in campo dal comune. A darne notizia è la vicesindaca Elisabetta Loi: “La nostra amministrazione ha approvato e finanziato con fondi comunali il progetto di formazione e qualificazione.

Trattandosi di corsi molto onerosi, ed essendo una professione molto ricercata nella nostra zona, abbiamo deciso di dare la possibilità a 15 residenti, di età compresa tra i 16 anni e i 50, di poter frequentare le lezioni e conseguire il brevetto con una riduzione del 50% del costo di iscrizione”.

L’attività di formazione, che si terrà a Pula, consiste in un corso teorico pratico di 80 ore (45 ore modulo teorico – 35 ore modulo parte pratica).

Per chi fosse interessato, la scadenza è fissata il 14 marzo e la modulistica è scaricabile dal sito istituzionale.

https://www.comune.pula.ca.it/ente/concorsi/66