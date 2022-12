Pula, la Tari aumenta e fioccano le accuse: “Abbiamo trovato un buco di 400mila euro”

Pula – Guerra sulla Tari: la tariffa sui rifiuti aumenta, la minoranza attacca e l’amministrazione comunale guidata da Walter Cabasino spiega: “Abbiamo ereditato dalla precedente Amministrazione un piano finanziario completamente sballato con un “buco” di 400mila euro che mancavano all’appello e che non potevamo far finta che si fossero volatilizzati”. Scontro aperto in paese riguardo la tassa sulla raccolta differenziata che aumenterà per i residenti: una scelta causata da diversi fattori, ben spiegati e comunicati dalle istituzioni, ma mal graditi dall’opposizione “SiAmo Pula” che nella pagina Facebook, afferma: “Complimenti, è proprio il momento giusto, è proprio quello che ci voleva, le famiglie non riescono più ad arrivare a fine mese e l’Amministrazione che fa? Approva in Consiglio Comunale le nuove tariffe, aumentando del doppio le quote fisse come se nulla fosse”. La maggioranza non rimane immobile a tali accuse e con un comunicato stampa diffuso questa mattina precisa: “È necessario premettere che le tariffe stabilite partono dal costo che si sostiene per il servizio della raccolta dei rifiuti e del loro smaltimento, non è una scelta dell’Amministrazione ma derivano da disposizioni di legge che obbligano a coprire il 100% dell’intero importo. I costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento devono essere ripartiti per intero tra i cittadini. Stupisce pertanto che tale concetto sfugga ai Consiglieri di Minoranza, visto che alcuni di loro hanno trascorsi amministrativi anche piuttosto lunghi. Se le tariffe hanno dovuto subire un incremento lo si deve principalmente a diversi fattori”. Insomma, un botta e risposta, doveroso, per spiegare alla comunità il perché di tale scelta: “Ci auguriamo che questo sia stato un errore tecnico, perché, se pur a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca, potremmo ipotizzare altre possibili cause: È cambiata la normativa del metodo di calcolo che non è una scelta, ma un’imposizione di legge. Nel 2020 e nel 2021 durante la pandemia Covid non sono stati adeguati gli incrementi ISTAT previsti in tutti i contratti che, finite le agevolazione previste dalla pandemia, vanno adeguati. In questi anni c’è stato un fuggi fuggi degli Uffici del Comune. Per essere concreti e fare dei dati riscontrabili da chiunque, si pensi che a giugno 2022 la pianta organica era carente di 13 unità. Naturalmente questo ha portato anche ad una mancanza di personale nell’ufficio tributi che non ha potuto attuare tutte le procedure di accertamento e perseguire gli evasori. Dobbiamo sempre ricordarci che la TARI non pagata deve essere ripartita tra i cittadini virtuosi che normalmente la pagano”. Non solo: “Agevolazioni e riduzioni: qui sorge veramente l’imbarazzo politico e morale citati dal gruppo SiAmo Pula. In primis va sottolineato che, proprio nel mese di dicembre 2022, questa Amministrazione ha fatto di tutto per evitare di perdere i 95 mila Euro ministeriali trasferiti nel 2021 al Comune, creando un bando ad hoc per le imprese che hanno subito chiusure Covid. Come mai non è stato fatto nel 2922 o nella prima parte del 2022? In secondo luogo, stupisce come i Consiglieri di Minoranza auspichino generiche riduzioni e abbassamento delle tariffe facendo finta che queste dipendano esclusivamente dalla volontà politica e non dalle risorse realmente disponibili: ogni riduzione deve perciò trovare copertura nell’aumento delle altre utenze, ovvero, in specifici casi, nelle risorse di bilancio. Inoltre, le agevolazioni andavano deliberate con eventuali modifiche regolamentari tempo addietro, ben prima del subentro della nuova Amministrazione avvenuta 6 mesi fa. Insomma, è del tutto evidente che le regole del gioco non possono stravolgersi a partita iniziata”. Vengono precisate anche le considerazioni politiche: “Se anche quanto previsto nell’ultima parte del punto precedente fosse stato attuabile, nella realtà dei fatti sarebbe stato pressoché impossibile, soprattutto se si considera che ad oggi abbiamo avuto “in pacchetto regalo” la sorpresa del riconoscimento di spese non programmate in bilancio per 15 debiti fuori bilancio, per la “modica cifra” di circa 200000 euro. In parole povere, abbiamo dovuto rimediare a spese fatte senza uno straccio di riferimenti nel bilancio comunale, spese gravose lasciate da pagare all’Amministrazione successiva che ha dovuto, seppure obtorto collo, metterci una pezza”.