Pula, la svolta dopo 40 anni: scuole cittadine libere dall’amianto

Pula – Scuole libere dall’amianto che giaceva lì da oltre 40 anni, il vicesindaco Elisabetta Loi: “Nei prossimi giorni i ragazzi potranno tornare in tutta sicurezza nella loro scuola”. Lavori ultimati, quelli che hanno interessato i complessi scolastici del paese “fortemente voluti dalla nostra Amministrazione, sono stati finanziati con risorse comunali, 215 mila Euro, e con risorse ministeriali per mezzo della RAS, 155 mila Euro, e consentiranno agli studenti di usufruire di aule salubri e rinnovate”. Infatti non solo l’amianto è stato rimosso bensì sono stati sostituiti gli infissi e coibentate le pareti. “Con grande orgoglio, desidero sottolineare come lo sforzo congiunto dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio Tecnico in sinergia con le istituzioni scolastiche abbia consentito di terminare i lavori in tempo record, consentendo la ripresa della scuola nel rispetto del calendario”.

Una grande attenzione nei confronti dell’istruzione, insomma, confermata anche dagli ulteriori interventi che hanno riguardato la sostituzione dell’impianto di condizionamento nella scuola di Su Rondò, il progetto di ristrutturazione nelle scuole di Santa Margherita e il progetto del polo ISCOL@ di circa 5 milioni di euro che sta per prendere il via nella scuola di Sant’Efisio.