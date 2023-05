Pula, in canoa nella laguna di Nora per vivere la natura e la biodiversità

In canoa nella laguna di Nora: domani, un’intera giornata per vivere la natura e la biodiversità. In occasione della manifestazione Ceas aperti, finanziata dall’Assessorato Difesa Ambiente della RAS, dalla Rete INFEAS e dalla Rete dei Ceas della Sardegna, i tecnici accompagneranno gratuitamente i visitatori in un’escursione a contatto con la natura incontaminata del luogo, attraversando le acque del luogo che racchiudono un mondo parallelo composto da singolari equilibri, scelta come dimora anche dal gabbiano corso che ha creato la colonia più importante di Italia proprio nello specchio a due passi dai resti dell’antica Nora. Le escursioni, gratuite ma su prenotazione, si svolgeranno dalle 10 alle 15 e dalle 11,30 alle ore 16,30 saranno offerte le visite guidate. Tra i tanti progetti che interessano la laguna di Nora è in corso “ILab-Food Ostrica” svolto dai ricercatori della Fondazione IMC Centro Marino Internazionale in collaborazione con i biologi della Laguna di Nora.

Le ostriche, 1200 esemplari di ostrica piatta (Ostrea edulis) e 1200 esemplari di ostrica concava (Crassostrea gigas) sono state seminate nel modulo di allevamento sperimentale innovativo, allestito nelle acque lagunari, per verificare la fattibilità tecnico-gestionale di tale innovazione, l’idoneità del sito e dei metodi applicabili nel rispetto della sostenibilità economica ed ambientale.

“Non ci resta quindi che attendere la loro crescita per valutare i risultati del processo sperimentale di ostricoltura nella laguna e poter assaggiare le ostriche di Nora” spiegano gli addetti ai lavori del Ceas.