Pula, i grandi nomi dell’arte culinaria all’alberghiero “Azuni”

I grandi nomi dell’arte culinaria all’alberghiero “Azuni”: due giornate dedicate ad alunni, genitori e visitatori con Marco Mulas, campione mondiale 2015 master pizza chef e vice campione del mondo a squadre 2022, e Andrea Bellisai, Barista Academy Sardegna. La scuola, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che nel corso degli anni ha consolidato la sua presenza in un contesto territoriale che facilita presupposti per una piena ed efficace integrazione con il tessuto economico e produttivo, venerdì 16, dalle ore 9 alle ore 18, e sabato 17 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12:30, aprirà le sue porte per conoscere più da vicino la scuola, l’offerta formativa e i possibili sbocchi professionali, anche grazie all’opportunità di partecipare alle Master Class in programma.

Venerdì alle 9:30 è in programma “Come si fa a vincere il Talent della pizza”

a cura di Marco Mulas, campione mondiale 2015 master pizza chef e vice campione del mondo a squadre 2022.

Sabato, alle 10:30, il protagonista sarà “Latte Art” a cura di Andrea Bellisai, Barista Academy Sardegna.

Un istituto che vanta migliaia di iscritti che, non solo dall’hinterland, raggiungono il centro del Sud Sardegna con la consapevolezza di acquisire nozioni teoriche e pratiche fondamentali da applicare nel mondo del lavoro. Il turismo è una pedina fondamentale per tutta l’Isola: soprattutto in estate, è pressoché impossibile non trovare un’occupazione in questo settore e, grazie alla preparazione che gli istituti specifici presenti in tutto il territorio, offrono, soprattutto i giovani possono immettersi sin da subito nell’ambito occupazionale.

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, commerciali con percorso turistico e grafica e comunicazione sono i corsi che offre l’istituto “Azuni”.

Dall’anno scolastico 2016-17 la sede di Pula costituisce un’unica autonomia con quella di Cagliari.

Gli studenti, fin dalla classe prima e per tutto il percorso di studi, fanno a scuola, presso strutture esterne e in regime di alternanza scuola–lavoro, esperienza di una modalità di apprendimento che, superando la separazione tra teoria e pratica, consente di costruire competenze.