Pula, grande successo per l'inaugurazione della "British Cars Club" - VIDEO

Si e’ tenuta domenica a Pula la cerimonia inaugurale della ” British Cars Club ” , Associazione dedicata alla valorizzazione della tradizione automobilistica inglese . Nella prima mattinata si e’ svolta l’ inaugurazione con il rituale taglio del nastro alla presenza del Sindaco di Pula Walter Cabasino e della Consigliera Regionale Sara Canu accompagnati dai fondatori del Club Stefano Capriotti e Federico Meloni . L’ evento organizzato dal nascente Club insieme all’ Associazione ” ViviPula ” con il Patrocinio del Comune di Pula, ha riscosso un grandissimo interesse tra i numerosi appassionati accorsi per l’ occasione ed ha sucitato l’ entusiasmo dei residenti e dei tantissimi turisti presenti nell’ abitato e nel Lungomare di Nora . Intenso e’ stato il programma previsto dagli Organizzatori , a partire dalle ore 9,00 la concentrazione degli autoveicoli presso la Piazza del Mercato con la consegna agli equipaggi delle schede tecniche relative alle auto e la registrazione dei partecipanti . Alle 10,30 la partenza degli autoveicoli in corteo attraverso le vie cittadine . Intorno alle 11,00 l’ arrivo a Nora dove le auto vengono schierate lungo il bordo laguna ed esposte al pubblico. Notevole il livello degli autoveicoli esposti , in evidenza tra le auto inglesi, una stupenda MG TD del 1952 , una bellissima Jaguar MK 2 del 1963 , una impeccabile MG B Roadster del 1973 ed una bellissima Jaguar XJ x300 del 1996 . Vasta la rassegna dei modelli prodotti dalle case automobilistiche britanniche tra cui le prestigiose Lotus Elan M100 del 1992 e Lotus Esprit S4 del 1995 . Numerosi ed eleganti i modelli piu’ recenti tra cui una Jaguar XKR Cabrio del 2003 , una X Type del 2007 , XF del 2011 . Presenti anche le bellissime Jaguar E- Pace , Land Rover Defender , Range Rover Sport e Jaguar E-Pace R Dynamics . Per celebrare la nascita del nuovo Club sono giunte inoltre numerose auto storiche provenienti da varie localita’ dell’isola che hanno affiancato le auto britanniche durante lo svolgimento dell’intera manifestazione, in evidenza tra le tante una sontuosa Lancia Aprilia Pininfarina Trasformabile del 1938 , una Fiat 1100 /103 D del 1958 , una Fiat 2300 S del 1968 ,una Fiat 124 Sport del 1971 , una Cadillac Eldorado del 1973 , una MP Lafer del 1974 ,una BMW 2002 T 11 del 1974 ,due simpaticissime Citroen Mehari del 1978 ,una Citroen Dyane 6 del 1979 ,un Alfa Romeo Giulietta del 1981, una Maserati Biturbo del 1985 ,una Citroen 2cv Charleston del 1985 ,una Fiat 126 Cabrio del 1988 , una Fiat 500 Sporting del 1995 , tre BMW Z3 rispettivamente del 1996, 1998 e 2000 , una Lancia K Coupe’ del 1997 , una Mercedes SLK Kompressor del 2000 ,una Fiat Stilo Abarth del 2002 . Intorno alle ore 12,30 il Corteo degli autoveicoli fa rientro nell’ abitato di Pula dove alcune auto vengono esposte ai visitatori nella Piazza del Popolo ed altre nella Piazzetta di Via XXIV Maggio . Un pranzo conviviale in pieno Centro accompagna il trascorrere delle ore degli equipaggi durante il pomeriggio in un atmosfera carica di simpatia e cordialità e fa da preludio al prosieguo dell’ esposizione statica degli autoveicoli durante tutto l’ arco della serata . Una giornata intensa, sicuramente da ricordare , caratterizzata dal fascino tipicamente British delle auto inglesi e dalla bellezza senza tempo delle meravigliose auto d’ epoca intervenute per l’ inaugurazione della nuova associazione .

GIUSEPPE TAMPONI