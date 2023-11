Pula, fiamme nella notte all’ex Pirata: il fuoco devasta il gazebo della storica pizzeria

Un incendio ha devastato il gazebo e creato qualche danno anche agli interni dell’ex pizzeria Pirata di Pula, ai bordi della Statale 195. Le fiamme, partite stando a quanto trapela da alcuni cespugli, hanno subito raggiunto il tetto in legno della struttura, larga circa trecento metri, incenerendo tutto. Per tanto tempo il Pirata è stata la pizzeria più frequentata a Pula anche dai cagliaritani, disposti a macinare un po’ di chilometri per gustare pizze ottime servite da camerieri rigorosamente vestiti da marinai. Sul posto sono piombate due squadre dei vigili del fuoco che, per pura casualità, si trovavano in zona. C’è voluta più di un’ora per domare le fiamme: i danni sono ingenti. Potrebbero essere stati fatali alcuni roghi, appiccati per bruciare delle sterpaglie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che dovranno definire se si sia trattato di un grave incidente o di un rogo doloso. Il Pirata, locale simbolo di tantissime estati pulesi, era chiuso da oltre dieci anni e solo da poco la struttura è finita tra le mani di un giovane imprenditore, già titolare di altri locali.

FOTO E VIDEO: Ignazia Melis