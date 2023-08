Pula, fatti fritti e focacce preparati in piazza

Fatti fritti e focacce preparati in piazza: dopo il grande successo dei malloreddus e dei ravioli, questa sera saranno i prodotti lievitati i protagonisti in via Nora di “Sabores, Sonos & Ballos” la manifestazione che propone le antiche specialità culinarie sarde realizzate in piazza. Un evento che, nonostante sia alla prima edizione, ha già richiamato l’attenzione di centinaia di persone che, affascinate non solo dalle bellezze storiche e culturali che la cittadina offre, non perdono occasione anche per conoscere le tecniche di lavorazione che permettono a pochi semplici ingredienti di trasformarsi in vera e propria arte per il palato. Organizzato dal Pastificio Pula in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, il ricco menù sarà accompagnato da canti e balli tradizionali sardi a cura di Emanuele Garau. Appuntamento quindi per questa sera alle ore 21, saranno le artigiane di Quartu a preparare i fatti fritti e Marco Corda mostrerà la preparazione della ricotta.