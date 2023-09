Pula è pronta a trasformarsi in una palestra a cielo aperto: domenica lo Sportcity Day

Anche Pula è pronta a trasformarsi in una palestra a cielo aperto: tutto pronto per domenica in occasione della manifestazione Sportcity Day, la giornata nazionale per la salute e il benessere.

L’evento si svolgerà a Nora, a partire dalle ore 9, e coinvolgerà i cittadini, adulti e bambini, in numerose e diverse discipline sportive.

Per tutta la giornata saranno presenti e fruibili gratuitamente i campi di beach volley, handball, beach tennis e basket con le relative associazioni sportive.

L’associazione La Scatola Magica in collaborazione con Pulsar ha inoltre organizzato una rilassante passeggiata in bicicletta con partenza alle ore 9:50 da Piazza del Popolo, raduno ore 9:30, e arrivo a Nora. “Vi invitiamo a non prendere impegni e a trascorrere con noi una giornata all’insegna dello sport e del benessere” comunicano le istituzioni locali.

Ecco il programma: Ginnastica Dolce dalle 9 alle 10. 9:30- 11:30 Attività velica. Dalle 10 Acquathlon, 10:00- 11:30 Beach Tennis, ore 10-11 Karatè.

Ore 10-11.30 Ginnastica Artistica, 11-12 Handball, Krav Maga, Acquagym, Volley, Ginnastica Ritmica (bambini).

Ore 12 Pilates, 12:30-13:30 Ginnastica Ritmica (over 20 anni), 15-16 Volley, alle 16 Pilates, 16.00-17.30 Ginnastica Artistica, 16:00 – 18:00 Beach Tennis. E ancora: 17-18 Ginnastica dolce, 17-18.30 Ballo Sardo.