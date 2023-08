Pula, dieci ore di musica dal tramonto: all’alba Nora Summer Festival

Nora Summer Festival, dieci ore di musica dal tramonto all’alba: venerdì sul palco di Nora anche Kharfi , uno dei dj/producer più promettenti nella scena musicale italiana.

Gli artisti della musica dance più acclamati, una cornice unica diventata ormai il marchio di fabbrica di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: torna venerdì 4 agosto, dalle 20,30 alle 6, sul grande prato che si affaccia sulla spiaggia di Nora, a Pula, il Nora Summer Festival. L’evento – ideato cinque anni fa da un gruppo di ragazzi locali – organizzato dalla Pro loco di Pula con patrocinio del Comune e il supporto delle attività commerciali locali – darà anche quest’anno la possibilità ai tanti giovani del territorio, e quelli arrivati in vacanza nel sud dell’Isola, di partecipare a una serata musicale di assoluto livello che farà ballare tutti sino all’alba. Dal tramonto all’alba si alterneranno sul palco di Nora artisti di assoluto valore, protagonisti della scena musicale nazionale ed internazionale del genere dance-commerciale: un appuntamento unico nel suo genere per il Sud Sardegna, e per il quale non sarà necessario acquistare alcun biglietto.

Un evento, il Nora Summer Festival, di sicuro non nato sotto una buona stella – visto che la prima edizione, organizzata nel 2018, venne annullata a causa di un nubifragio che colpì tutta la costa – ma che dall’anno successivo ha saputo avvicinare a Pula migliaia di appassionati di questo genere musicale. Dal 2019 il Festival è diventato il punto di riferimento per chi ama la musica elettronica.

La chiesetta di sant’Efisio a pochi passi, sullo sfondo l’imponente Torre del Coltellazzo che domina la baia: ad ospitare il Festival sarà ancora una volta l’area verde che si affaccia sulla spiaggia di Nora, un luogo magico, in cui storia e archeologia si uniscono per formare un connubio che non ha eguali, e dove sino alle prime luci del giorno riecheggeranno le note diffuse dagli artisti ospiti della rassegna.

Anche quest’anno la scelta degli artisti non è stata casuale: per tutta la notte suoneranno dj nazionali e internazionali capaci di soddisfare i gusti di tutte le fasce d’età, con uno occhio di riguardo per i più giovani, sempre più attenti alle novità che si affacciano sul panorama musicale europeo.

L’accesso all’evento sarà libero e gratuito: per gli spettatori sono previsti punti ristoro food and beverage, un presidio di soccorso nell’area in cui si terrà il Festival, un’ampia area parcheggi. Per dieci ore, sul palco di Nora si avvicenderanno dj di fama nazionale e internazionale che proporranno una selezione musicale che abbraccerà diversi generi, accontentando i gusti più disparati. Tra gli ospiti più noti Nello Taver, Biscits, Edmmaro, e Kharfi.

Nello Taver , classe 1998, Nello Taver – nome d’arte di Vincenzo Siciliano – ha costruito il suo successo su Instagram – dove è seguito da oltre 600mila follower – , piattaforma che ha contribuito a mettere in vetrina il suo talento. Il rapper di Casalnuovo di Napoli negli ultimi anni ha avuto la giusta consacrazione attraverso il web, una notorietà che gli ha permesso di essere ospite del podcast “Muschio Selvaggio” condotto da Fedez e Luis Sal. Nel 2021 è uscito il suo primo Ep, intitolato “Sto salvando l’hip hop italiano”.

Biscits : la tech-house funky guidata dai bassi è la specialità di questo produttore che viene dall’Inghilterra, supportato da artisti della musica elettronica del calibro di Pete Tong e Danny Howard per la realizzazione di brani per i club, ispirati dalla sua passione per gli anni Ottanta. Un amore per il passato che tuttavia non ha impedito a Biscits di reinventare i brani di artisti di fama internazionale come Ed Sheeran, Moby e Becky Hill. L’album di esordio ha portato il remixer di Southampton a collaborare con artisti come Karen Harding e Sonny Fodera: con le sue esibizioni dal vivo ha già girato il mondo.

E ancora: Eddmaro, il suo stile unisce i sound più recenti della musica bass ed elettronica con fenomeni trash, meme e classici della scena italiana e internazionale. Si è avvicinato alla musica elettronica qualche anno fa, dopo aver iniziato a fare il dj nel 2011. Nel 2016 ha partecipato al contest Nameless Music Festival, una delle kermesse di musica elettronica più importanti d’Italia.

Kharfi è, invece, uno dei dj/producer più promettenti nella scena musicale italiana. Nato e cresciuto in Italia da padre marocchino e madre italiana, Davide Kharfi, 26 anni, ha fatto della sperimentazione il suo mantra: le sue produzioni sono influenzate dai sound tropical, dalla trap e dall’hip hop. Nonostante la giovane età, vanta già presenze su palchi importanti come il Nameless Music Festival, e gli MTV Digital Days.