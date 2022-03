Pula città animal friendly, via al progetto “Tendi la zampa”: 600 euro per chi adotta un cane

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Il bel gesto di Pula, città animal friendly: 600 euro per ogni cittadino che adotta un cane. “Tendi la zampa” è il progetto finalizzato ad incentivare l’adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e custoditi nel canile convenzionato.Il fenomeno del randagismo è purtroppo un problema molto comune a pressoché tutte le amministrazioni, difficile da estirpare e particolarmente sentito da cittadini e dalle associazioni di volontariato che operano sul territorio.A Pula, per chi decide di adottare un cane, accogliendolo nella propria casa per dargli cure e affetto riceverà un contributo economico di 600 euro (400 euro per il primo anno, 200 euro per il secondo) da utilizzare per spese alimentari e veterinarie.“In questo modo otteniamo alcuni risultati, un dialogo aperto con i cittadini che usufruiranno di un contributo comunale, ridurre il costo della gestione attuale del canile convenzionato ma soprattutto daremo a un cane una vita migliore lontano dalle gabbie del canile afferma la Sindaca Medau.“Siamo soddisfatti che dopo oltre un anno di intenso impegno da parte della Commissione Regolamenti presieduta da Carla Lecca e composta da Angela Mascia, Elisabetta Loi, Donatella Fa, della Segretaria Comunale Lecca e del Comandante della Polizia Locale Bertocchi, si sia raggiunto questo traguardo”.Il punto è stato votato all’unanimità ad eccezione della consigliera Toccori che ha votato contro.“Adesso non ci resta che aprire il nostro cuore a chi ci tende la zampa”.