Pula, Cala d’Ostia e Santa Margherita si fanno belle: imminenti i lavori per la messa in sicurezza della costa

Un intervento significativo che ci consentirà di limitare l’annoso dissesto idrogeologico che da anni insiste su questa zona e di rendere più sicuro e fruibile uno dei luoghi simbolo di Santa Margherita”. Il nuovo anno inizia con tante novità per la cittadina che si affaccia sul mare: firmato, infatti, il contratto per l’appalto integrato, progettazione e lavori, per la messa in sicurezza dal rischio erosione e frana della linea di costa in località Cala d’Ostia in prossimità della torre. L’importo del contratto ammonta a 200 mila euro, i fondi fanno parte del pacchetto PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) riferito agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica. In questo modo prosegue l’attività dell’ufficio tecnico comunale per portare avanti il crono programma dei lavori finanziati dal PNRR.

La progettazione definitiva ed esecutiva è prevista in 60 giorni, mentre i lavori dovranno essere chiusi entro 120 giorni dall’approvazione del progetto.

“Lungo la litoranea sono stati fatti diversi interventi di messa il sicurezza riconducibili all’erosione costiera che avevano reso la percorribilità pericolosa per i cedimenti della carreggiata in diversi punti. Sono già in programma il ripristino delle poche parti ancora da consolidare” ha specificato il sindaco Walter Cabasino.

Non solo: con un finanziamento di 800 mila euro, verrà ripristinato l’asfalto delle principali strade del territorio, tra cui anche via Regina Margherita.