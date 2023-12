Pula, bar e ristorante sulla spiaggia di Nora: via alla gara per la gestione

Pula – Affidamento in concessione del complesso “Is Cumbessias” che si affaccia sul mare: in pubblicazione i documenti di gara per la realizzazione dei servizi al pubblico di ristorazione e bar.

Il nuovo bando prevede la concessione di dodici anni del bar, con l’obiettivo di individuare un operatore in grado di valorizzare “appieno questa struttura con un progetto di qualità inserito nello splendido contesto della chiesa di Sant’Efisio, tra la spiaggia di Nora e il suggestivo scenario della laguna” aveva espresso il Comune.

A giugno di quest’anno la stessa procedura di gara aveva dato esito infruttuoso perché la commissione aveva ritenuto che i progetti presentati non avessero i requisiti minimi di qualità necessari per il contesto storico, culturale e paesaggistico in cui il locale si trova. Da qui la decisione di procedere con un nuovo bando.

“Si parte con un canone minimo di 50 mila euro annui e con un investimento, per il rinnovo della struttura, di 450 mila euro.

Con questo appalto l’Amministrazione confida nel raggiungimento di uno dei più grandi obiettivi prefissati, ovvero quello di offrire a quest’area, così strategica, dei servizi all’altezza dell’importanza che riscuote”.