Pula, attraversamenti pedonali rialzati e dossi per ridurre la velocità in centro

Pula – Attraversamenti pedonali rialzati e dossi per ridurre la velocità nel centro abitato e garantire una maggiore sicurezza ai pedoni: ecco tutti gli ultimi interventi portati avanti dall’amministrazione comunale guidata da Carla Medau.

Per le vie del paese da qualche giorno gli operai sono al lavoro per realizzare una serie di interventi dedicati a ridurre gli eccessi di velocità di automobili e motocicli in modo da garantire maggior sicurezza e tutela dei pedoni.

“Gli attraversamenti pedonali rialzati sono già stati posizionati nella strade principali di viale Europa, via Cagliari, via Monte Santo” comunica la sindaca Medau.

Presto, verranno collocati anche in altre arterie principali ossia in via Lamarmora, corso Vittorio Emanuele, viale Nora e via Sant’Efisio fronte scuole, viale Segni, incrocio tra viale Marconi e via dei Fiori. E ancora: nelle vie Masenti, Lamarmora, Porrino, Bologna e Bolzano.

In alcune strade urbane meno trafficate saranno invece realizzati dei “dossi”, sempre al fine di migliorare “la sicurezza e la viabilità nella nostra cittadina”.

In alcune strade, come via Tirso a Santa Margherita e la strada che passando per “Turritta” conduce a Is Molas, i dossi non possono essere posizionati in quanto il codice della strada non ne prevede l’utilizzo in strade exta-urbane. Massima attenzione, quindi, sia per i pedoni che per gli automobilisti che, ogni giorno, percorrono queste arterie.