Continuano gli interventi sui corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale. I lavori hanno l’obiettivo di rafforzare gli argini e garantire maggiore sicurezza alle abitazioni limitrofe: l’area di intervento è localizzabile a valle della strada statale 195 al km 30.500, tra la via Nivola e la strada vicinale “Meriagu Craboni”.

L’intervento è finanziato con fondi PNRR per un importo di 256 mila euro ed è già stato affidato alla ditta appaltatrice.

“Si tratta di un intervento molto importante per la sicurezza idrogeologica del territorio e molto atteso dai nostri cittadini – spiega il Sindaco Walter Cabasino – Questi lavori, finanziati in ambito PNRR, si vanno ad aggiungere a quelli finanziati dalla Regione Sardegna, che riguarderanno la messa in sicurezza del Rio Perdosu, del Rio Palaceris e del Rio Arrieras. Tutti i finanziamenti premiamo il lavoro costante svolto dall’Amministrazione e dai nostri uffici comunali”.