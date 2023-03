Pula, al via la Consulta di Santa Margherita

5 chilometri di spiaggia, un mare mozzafiato che attira migliaia di turisti ogni anno e che è abitata da pulesi che, grazie all’istituzione della Consulta, potranno esporre pregi e difetti della zona al fine di migliorare sempre più il luogo e i servizi.

Due giorni fa si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale e i cittadini: come spiegato dal sindaco Walter Cabasino e dalla vicesindaca Elisabetta Loi, l’obiettivo è quello di rendere la Consulta un vero e proprio organo di programmazione. Si occuperà di urbanistica, del piano particolareggiato, delle problematiche della zona e, soprattutto, di proporre iniziative e progetti che possano far rivivere la borgata.

La procedura di raccolta delle candidature per far parte della Consulta verrà aperta presumibilmente tra il 20 e il 31 marzo. Le elezioni, invece, si terranno subito dopo Pasqua.

Un passo importante per tutta la comunità, un impegno non indifferente da parte dell’amministrazione comunale che punta molto su questo progetto. “Ringraziamo la vicesindaca Elisabetta Loi che fin da subito ha creduto in questo progetto che, piano piano, si sta concretizzando. Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato all’incontro e hanno condiviso spunti e idee” comunica l’amministrazione.

Nelle prossime settimane, dunque, prenderà forma il nuovo organo istituto che potrà iniziare a lavorare a pieno ritmo.