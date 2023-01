Pula, al via i lavori di ripristino del lungomare di Santa Margherita

Al via i lavori di ripristino del lungomare di Santa Margherita: da troppo tempo versava in una condizione di totale abbandono.

La strada, oramai, in parte sgretolata, un pericolo percorrerla, soprattutto in macchina, e un panorama derubato a causa dell’opera rovinata. Per questo motivo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Cabasino ha approvato e avviato i lavori di riqualificazione generale del tratto di strada interessato.

Come spiega la vicesindaca Elisabetta Loi “si tratta di un intervento molto importante che ci consentirà di migliorare la fruibilità e, soprattutto la sicurezza del lungomare dove, nel corso degli anni, piogge e mareggiate hanno provocato il cedimento in più punti della strada antistante la spiaggia rendendo pericoloso l’intero tratto che va dal Flamingo fino all’Is Morus”.