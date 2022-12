Pula, addio a Graziella Guaraldi: fu assessore al turismo alla fine degli anni ’90

Addio a Graziella Guaraldi, assessore al turismo alla fine degli anni ’90, fondatrice del primo storico camping, rapita dalle bellezze della Sardegna dopo una vacanza. Il sindaco Walter Cabasino: “È stata un punto di riferimento per tutta la comunità, si è sempre attivata anche nel sociale, la ricordiamo come una persona speciale”.

Aveva 80 anni Graziella Guaraldi, di Ferrara, ma residente a Pula da quando scoprì e si innamorò dell’Isola dopo un breve soggiorno in compagnia del marito. “C’è un bel clima, qui è sempre primavera” ripeteva entusiasta nel condividere la sua scelta. Oggi è venuta a mancare e tutta l’amministrazione comunale e la comunità la ricorda con grande affetto. Durante la seduta di oggi del consiglio comunale è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare l’imprenditrice turistica che mise a disposizione la sua esperienza candidandosi nel 1998 alle comunali. Fu assessore al turismo per 5 anni e per altri 5 consigliera comunale. Si distinse anche per la sua premura nell’essere sempre disponibile con il prossimo, attivandosi nel sociale e nel volontariato.

Fu grazie al suo intuito per il territorio ancora “vergine”, poco frequentato dai turisti come, invece, lo è oggi che nacque lo storico campeggio Flumendosa.

“Il Sindaco Walter Cabasino, la giunta, i consiglieri Comunali partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa di Graziella Guaraldi, già Assessore e Consigliere Comunale di Pula, persona stimata, di grande generosità e gentilezza, conosciuta per l’importante impegno che ha dedicato negli anni alla vita amministrativa Pulese” ha comunicato l’istituzione.