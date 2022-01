Pula a caccia di giovani imprenditori: “Ecco 500mila euro, puntiamo anche su agricoltori e operatori turistici”

Cinquecentomila euro per scovare e aiutare i giovani imprenditori di Pula. I soldi ci sono, tutti comunali, e l’amministrazione guidata dalla sindaca Carla Medau fa squadra col Gal del Sulcis per formare e avviare al lavoro nuovi cittadini: “Saranno guidati in un percorso di formazione e consulenza di cento ore, avranno la possibilità di poter ricevere una alfabetizzazione finanziaria completa”, assicura la sindaca. Gli interessati dovranno fare pervenire le domande al Comune. Sara poi compito del Gal effettuare una scrematura e capire quali siano i progetti migliori da portare avanti: “Speriamo di ricevere richieste per fare gli agricoltori o gli operatori turistici, o per creare fattorie didattiche o micronidi, tutte realtà che mancano a Pula.

“Il bando sarà realtà tra qualche mese, prima dovremo valutare tutte le idee. È uno sforzo economico importante”, osserva la prima cittadina pulese, “speriamo di poterlo confermare anche nei prossimi bilanci”.