Ieri alle 22 a Pula, i carabinieri della locale Stazione unitamente ai colleghi di Capoterra, sono intervenuti lungo la strada statale 195 al km 32 e 33,4 dove hanno rintracciato 16 cittadini stranieri che hanno dichiarato nazionalità tunisina, tra i quali uomini e donne maggiorenni, e un bambino di 3 anni. Gli immigrati si trovavano in buono stato di salute ed erano tutti sprovvisti di documenti di riconoscimento, come sempre. Sono stati trasferiti a bordo di un mezzo della ditta convenzionata con la Prefettura di Cagliari per il particolare servizio, presso il Centro di accoglienza di Monastir. Non si conosce quale sia stato il luogo dello sbarco che sicuramente non è troppo distante dalla località del rintraccio e non è stato rinvenuto alcun natante.

L'articolo Pula, 16 tunisini sbarcati nella notte e rintracciati sulla Ss 195 proviene da Casteddu On line.