Puigdemont: revocato il mandato d'arresto europeo - Sardegna

Mandato d'arresto europeo revocato per l'eurodeputato e leader indipendentista catalano, Carles Puigdemont. La Corte d'appello di Sassari ha revocato il provvedimento in seguito alla modifica del codice penale spagnolo, da cui è stato cancellato il reato di sedizione. Una imputazione per la quale, proprio in base al mandato d'arresto europeo, Puigdemont era stato arrestato due anni fa ad Alghero per poi riparare in Belgio.

Con la revoca del mandato di arresto europeo disposta oggi dalla Corte d'appello di Sassari, si conclude la vicenda giudiziaria in Italia del leader catalano Carles Puigdemont. L'ex presidente della Generalitat catalana era stato arrestato il 23 settembre all'aeroporto di Alghero su mandato internazionale sollecitato dall'autorità giudiziaria spagnola.

Accogliendo la richiesta della procura generale, la Corte d'appello di Sassari lo aveva poi rimesso in libertà. Successivamente, nell'udienza del 4 ottobre 2021, la stessa Corte aveva sospeso l'estradizione nell'attesa delle decisioni del tribunale Ue. In seguito, il partito nazionalista spagnolo Voxm aveva presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento dei giudici d'Appello, ricorso che la Suprema Corte aveva poi rigettato.

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna