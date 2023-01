Gonnesa

Intervento dei carabinieri, chiamati dai vicini allarmati dalle urla della donna

Ha picchiato e minacciato di morte la madre per non avergli dato il denaro che richiedeva. Un giovane di 22 anni di Gonnesa è stato arrestato stanotte dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias in flagranza di reato. Il giovane, disoccupato e incensurato, è accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione e danneggiamento.

Già la sera precedente all’arresto il giovane, come era accaduto altre volte, aveva richiesto del denaro alla madre via WhatsApp, minacciandola di morte nel caso non avesse aderito alla richiesta. Il ventiduenne successivamente si è recato nell’abitazione della donna e aveva rinnovato la richiesta. La madre, di 50 anni, aveva fatto presente al giovane di non riuscire a dargli il denaro e lui, per tutta risposta, l’ha percossa, colpendola al capo con diversi pugni.

I vicini, allarmati dalle urla della donna, avevano chiamato i carabinieri e anche in loro presenza il ventiduenne ha continuato a minacciare di morte la madre, danneggiando arredi e suppellettili. È scattato, dunque, l’arresto in flagranza di reato.

Il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale Ettore Scalas di Uta, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Lunedì, 9 gennaio 2023