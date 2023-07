Puc a Monserrato, al via le battute conclusive per il piano urbanistico

Ad annunciare l’evento è il sindaco Tomaso Locci il quale, assieme alla sua amministrazione, ha fortemente voluto il progetto che comprende, in sintesi, lo sblocco di burocrazie e vincoli che permetteranno alla città di potersi espandere e migliorare sempre più. Spazio alle giovani coppie e ai figli dei residenti che, per vari motivi, hanno dovuto abbandonare la città. Dal centro storico alle periferie la riqualificazione sarà totale.

“26 anni che ormai aspettiamo l’adozione definitiva, che non c’è mai stata, per dare finalmente uno slancio finale a Monserrato che assolutamente, è attrattiva non solo per le persone che verrebbero ad abitarci per esigenze lavorative ma possiamo dare uno slancio anche per nuove unità abitative all’interno del nostro territorio. Un richiamo anche per i figli dei cittadini che sono fuori” aveva spiegato il primo cittadino. Appuntamento quindi per domani presso la sala multifunzionale di piazza Maria Vergine.