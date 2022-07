Psd'Az riunisce direzione, su tavolo anche rebus elezioni - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 LUG - Il segretario nazionale del Psd'Az e governatore della Regione Christian Solinas ha convocato per domani alle 18.30 la direzione del partito.

All'ordine del giorno c'è il commissariamento delle federazioni ma, secondo quanto trapelato, il presidente ha fissato la riunione anche "alla luce dell'evoluzione della situazione politica". Insomma, domani nella sede di viale Regina Margherita a Cagliari si dovrebbe discutere anche di candidature alle elezioni politiche del 25 settembre dove il Psd'Az si presenterà con la Lega.

Da escludere una corsa a Palazzo Madama di Solinas, mentre capolista per il proporzionale al Senato dovrebbe essere Carlo Doria, a meno che non si decida di indirizzare il parlamentare uscente nel collegio uninominale Nord Sardegna. In questo caso, prima in lista nel proporzionale sarebbe l'altra senatrice uscente Lina Lunesu. Non è escluso che altri sardisti, anche del Consiglio regionale o della Giunta, partecipino alla campagna elettorale da candidati. Tra i nomi che circolano, quelli dell'assessore agli Enti locali Quirico Sanna e del consigliere Nanni Lancioni. Entrambi correrebbero in collegi maggioritari per la Camera. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna